9 февраля 2026, 9:25

Беглов поздравил вице-премьера Голикову с 60-летием

фото ЗакС политика Беглов поздравил вице-премьера Голикову с 60-летием

Губернатор Петербурга Александр Беглов направил поздравление с юбилеем заместителя председателя правительства Татьяне Голиковой. Сегодня, 9 февраля, государственный деятель отмечает свое 60-летие. Текст поздравления опубликовала администрация города.

"Ваша деятельность, ваши инициативы имеют сегодня ключевое значение для реализации национальных проектов и важнейших программ в сферах здравоохранения, социальной политики, культуры, демографического благополучия, подготовки кадров", – говорится в поздравлении. 

Отдельно глава города отметил вклад Голиковой в принятие решений, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией. Он пожелал ей неиссякаемой энергии и новых успехов на службе. 

Голикова родилась в 1966 году в Московской области. Большую часть жизни проработала в финансовом блоке. С 2018 года занимает пост заместителя председателя правительства.

Константин Леньков


