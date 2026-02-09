КГА согласовал облик храма на Синопской набережной

Комитет по градостроительству и архитектуре 9 февраля согласовал облик храма Святых благоверных князей Бориса и Глеба на Синопской набережной. Проект разработан компанией "ТехноСпектрСтрой" совместно с архитектурной мастерской Михаила Мамошина.

"Внешний облик храма решен с мотивами византийской и романской архитектуры: фасады насыщены измельченным декором, капители полуколонн решены в романском стиле, на гладких поверхностях стен выведены "византийские" полосы", – сообщили в комитете.

Согласно проекту, стены храма распишут трафаретом в русском стиле, а арки украсят изречениями из Священного Писания. Купол храма с изображениями облаков и Святого Духа покрасят в голубой цвет, по карнизу купола в нишах установят 24 иконы.

За основу проекта взяты исторические документы и архивные фотографии. Первый Борисоглебский храм, возведенный в 1882 году по проекту архитектора Михаила Щурупова, находился на участке Синопской набережной Невы, но был полностью разрушен в 1975 году вместе с окружавшим его сквером.

В рамках строительства храма в нем обустроят лифт. В подвальном помещении разместятся ризница, библиотека, архив, церковная утварь, туалеты и технические помещения. На территории здания будет воссоздан и благоустроен сквер с детской площадкой, парковкой и зоной отдыха.

Екатерина Гусева / Фото: КГА