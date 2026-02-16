Более 280 машин с застрявшими туристами вывели из Териберки

За два дня из села Териберка в Мурманской области удалось вывести более 280 легковых машин и микроавтобусов, сообщила министр транспорта региона Юлия Полиэктова 16 февраля. Заявление прозвучало на оперативном совещании в областном правительстве.

"В первый день мы вывели три колонны - 165 машин, и только вечером в воскресенье удалось сформировать колонну, которая ранее не могла пройти, из 118 транспортных средств. К трем часам ночи колонна прошла автоподъезд к селу Териберка и вернулась в Мурманск", — приводит слова Полуэктовой ТАСС.

Отправка еще одного конвоя была назначена на утро понедельника. В него должны войти, в частности, большие автобусы. В региональном минтрансе призвали водителей строго придерживаться установленного порядка следования по маршруту во избежание заторов на дороге.

Для застрявших туристов организовали пункты временного размещения, в которых граждане могли получить питание и медицинскую помощь, а также зарядить мобильные телефоны.

Перекрытие дороги на Териберку произошло 9 февраля, причиной послужили метель и сильный ветер. Для обеспечения проезда формировались транспортные колонны со спецтехникой. Как отмечает ТАСС, 14 февраля колонна остановилась из-за лопнувшего колеса у фронтального погрузчика, сопровождавшего машины. Из-за ухудшения погодных условий дорогу закрыли, а колонну развернули обратно в Териберку.

Андрей Казарлыга / Фото: Андрей Чибис (скриншот видеозаписи)