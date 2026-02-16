Два случая заражения оспой обезьян выявили в Петербурге

Госпитализация потребовалась двум жителям Петербурга из-за выявленных случаев заражения оспой обезьян, сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора 16 февраля. Заражение выявили после возвращения горожан из Таиланда. Состояние пациентов удовлетворительное, угрозы их жизням нет.

Сотрудники Роспотребнадзора провели эпидемиологическое расследование и противоэпидемические мероприятия. "Круг контактных лиц установлен, они находятся под постоянным медицинским наблюдением. Распространение инфекции предотвращено", - заявили в ведомстве.

Случаи заражения обезьяньей оспой в Петербурге фиксировались в 2024 году. Пострадали туристы, вернувшиеся из Китая. Тогда удалось избежать дальнейшего распространения вируса.

По данным Всемирной организации здравоохранения, оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, которое передается от животных к человеку и между людьми. Оно переносится воздушно-капельным и контактным путем. Среди основных симптомов - кожная сыпь, поражение слизистых оболочек, головная и мышечная боль. В большинстве случаев при правильном лечении выздоровление наступает спустя две-четыре недели.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру