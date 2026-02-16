Школа № 39 открылась после вспышки кишечной инфекции

В школе № 39 Невского района возобновилось очное обучение после карантина, сообщили в комитете по образованию Петербурга 16 февраля. В учебном заведении провели необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия, промыли и продезинфицировали систему водоснабжения, проверили в лаборатории качество питьевой и горячей воды.

"По результатам анализа принято решение о снятии ограничительных мероприятий и о возобновлении образовательного процесса в очной форме с понедельника, 16 февраля", - сообщили в ведомстве.

По решению Роспотребнадзора школу закрыли на карантин 4 февраля, когда зафиксировали семь случаев заболевания норовирусом среди школьников и педагогов. Городская поликлиника № 8 обследовала более 700 сотрудников и учащихся. В результате выяснилось, что 84 ребенка являются носителями норовируса. 11 февраля Роспотребнадзор сообщил, что количество пострадавших от кишечной инфекции увеличилось до 96 человек.

"Ситуация продолжает находиться на контроле администрации Невского района Санкт‑Петербурга и комитета по образованию", - отметили в комобре.

5 февраля Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Питание в школе № 39 предоставляло АО "КСП "Волна".

Дарья Нехорошева / Фото: Комитет по образованию