В 2026 году в электричках Петербурга введут оплату по геолокации

На всех направлениях пригородных электричек в границах Петербурга в 2026 году планируется внедрить оплату проезда по геолокации, сообщил комитет по транспорту 19 февраля. Пилотный проект уже действует на маршруте "Витебский вокзал — Павловск", технологию намерены распространить и на городской транспорт.

Тестирование системы стартовало в конце ноября 2025 года. Через мобильное приложение "ПроТранспорт+" пассажиры могут построить маршрут, выбрать способ оплаты и оформить билет онлайн без обращения в кассы и без использования стационарных валидаторов. Функцией пока воспользовались более 150 человек.

В течение 2026 года оплату по геолокации планируется запустить на направлениях от Московского, Финляндского и Балтийского вокзалов до границ Петербурга. Аналогичный способ оплаты собираются реализовать и в мобильном приложении "Подорожник" для поездок в наземном транспорте, а затем и на пригородной железной дороге. В этом случае пассажиру не потребуется прикладывать телефон к валидатору, установленному на поручнях в транспорте.

Кроме того, в приложении "Подорожник" намерены расширить функционал и добавить возможность покупки льготных проездных.

Как отметил первый зампред комитета Дмитрий Ваньчков, по итогам 2025 года доля электронных способов оплаты в Петербурге достигла 98,8%. Число пользователей виртуального "Подорожника" превысило 500 тысяч человек.

Соглашение о распространении технологии оплаты проезда при помощи биометрии на наземный общественный транспорт Петербурга было подписано в июне 2025 года в рамках Петербургского экономического форума. С конца января 2026 года на всех станциях петербургского метрополитена заработала оплата по биометрии. Сейчас ведется интеграция биометрической системы с личным кабинетом пассажира для подключения услуги и отслеживания поездок.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру