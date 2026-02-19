Петербург изменит работу транспорта 23 февраля и 9 марта

Наземный городской и пригородный транспорт Петербурга 23 февраля и 9 марта будет работать по расписанию воскресенья, сообщили 19 февраля в комитете по транспорту. Оба дня выпадают на понедельники и являются нерабочими. Изменения связаны с празднованием Дня защитника Отечества и Международного женского дня.

Как говорится в публикации, автобусы, троллейбусы, трамваи и пригородные поезда планируют курсировать по графикам выходного дня в понедельник, 23 февраля, и в понедельник, 9 марта. Пассажирам рекомендовано учитывать это при планировании поездок.

В Петербургском метрополитене сообщили, что 23 февраля не работает Центр изготовления льготных БСК. В этот период оформление анкет-заявок, а также замена нечитаемых, поврежденных или утраченных именных БСК с фотографией осуществляется в кассах на станциях метро.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру