Инвестор "Новой Голландии" добивается изменения договора со Смольным

ООО "Новая Голландия Девелопмент" подало иск к комитету имущественных отношений (КИО) Петербурга с требованием изменить условия договора аренды острова Новая Голландия, сообщило издание "Деловой Петербург" 20 февраля. Поводом стало несоответствие действующих сроков завершения работ фактическому ходу проекта.

Как пишет "Деловой Петербург", реконструкцию планировали закончить к декабрю 2025 года, однако работы до сих пор не завершены. В КИО подтвердили факт обращения в суд и уточнили, что инвестор просит внести изменения в договор, заключенный в 2010 году. Комментировать обстоятельства спора в комитете отказались до вынесения решения.

Согласно условиям инвестдоговора, минимальный объем вложений установлен на уровне не менее 300 млн долларов. Изначально завершить проект планировалось к 2018 году, однако сроки неоднократно переносились. В актуальных презентационных материалах для инвесторов датой полной реализации проекта обозначен 2031 год, а общий объем инвестиций оценивается более чем в 14 млрд рублей.

Юристы, опрошенные "Деловым Петербургом", отмечают, что пересмотр инвестиционных соглашений с городом во внесудебном порядке затруднен, а судебная практика по статье "Изменение и расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств" (ст. 451 ГК РФ) ограничена. Вместе с тем суды могут учитывать добросовестность инвестора и объективные причины срыва сроков.

ООО "Новая Голландия Девелопмент" стало вторым после "СТ Новая Голландия" инвестором территории, ранее принадлежавшей Минобороны. На острове пока отреставрированы четыре здания, последнее из которых открылось в 2020 году. В 2022 году работы по корпусу № 17 приостановили после ухода иностранного партнера. Осенью 2025 года проект здания поступил на рассмотрение в КГИОП, при этом претензий по охранным обязательствам к инвестору не предъявлялось.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру