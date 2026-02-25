СЗФО вошел в тройку лидеров по числу выявленных фальшивок

Северо-Западный федеральный округ занял третье место среди федеральных округов России по количеству выявленных поддельных купюр, сообщил "Деловой Петербург" со ссылкой на пресс-службу СЗ ГУ ЦБ. Всего в 2025 году в СЗФО нашли 923 фальшивые купюры.

Первое место по количеству фальшивых денег занял Центральный федеральный округ, второе — Южный. Меньше всего поддельных купюр выявили в Дальневосточном округе.

В ведомстве отметили, что злоумышленники подделывают в основном банкноты крупного номинала в пять и одну тысячу рублей. Реже всего копируют банкноту с номиналом 200 рублей.

Кроме банкнот, злоумышленники также подделывали монеты — преимущественно номиналом десять рублей.

"За год количество поддельных банкнот в обращении сократилось на 20%, до 6 565 штук. В 2025 году на 1 млн банкнот приходилась всего 1 фальшивка", - заметили сотрудники Центробанка.

При этом в Северо-Западном управлении Центрального Банка заявили, что общее число поддельных денег в России уменьшилось на 20% за 2025 год.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру