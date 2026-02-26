СК возбудил дело о выбросе токсичных веществ на юге Петербурга

Следком возбудил уголовное дело по признакам преступления об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья (ст. 238 УК РФ), сообщила пресс-служба ведомства 26 февраля. Следствие считает, что расположенный в черте города крематорий для животных стал причиной выброса токсичных веществ в атмосферу в Красносельском и Кировском районах.

"В настоящее время следователем истребованы необходимые документы, проведен осмотр места происшествия, назначаются судебные экспертизы, а также выполняются иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - заявили в ведомстве.

Ранее в приемную председателя СК России Александра Бастрыкина поступали жалобы местных жителей. По словам петербуржцев, присвоенный предприятию второй класс опасности не отражает реального вреда окружающей среде. Кроме того, на территории крематория незаконно складировали биологические отходы. Бастрыкин уже поручил руководителю ГСУ СК по Петербургу Павлу Выменцу представить доклад о результатах расследования уголовного дела.

По данным ЗАКС.Ру, речь идет о площадке на проспекте Народного Ополчения. Предприятие занимается утилизацией биологических отходов, которые остаются в ветеринарных клиниках и на предприятиях пищевой промышленности. На протяжении нескольких лет петербуржцы жаловались в профильные ведомства. Привлечь внимание городских властей к проблеме депутаты МО "Ульянка" пытались еще в 2019 году. Кроме того, по данным общественников, отходы с предприятия периодически поступают в реку Новая, проходящую через территорию округа.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру