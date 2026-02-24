Соловейчик назвал худшие районы по доступности раздельного сбора

Адмиралтейский район оказался антилидером в Петербурге по доступности мусорных площадок для раздельного сбора мусора, сообщил председатель комитета по природопользованию Кирилл Соловейчик 24 февраля на мероприятии, организованном альянсом "КОРюшка". Подсчеты вели с учетом соотношения количества жителей по районам с количеством площадок для раздельного сбора. Отдельно чиновник уточнил со ссылкой на данные социологического опроса, проведенного "Российским экологическим оператором", что сортировкой мусора в Петербурге заняты 61% жителей.

В Адмиралтейском районе одной такой площадкой обеспечены по три тысячи человек. В тройку антилидеров вошли также Красносельский и Колпинский районы, где по одной такой площадке приходится на 1,86 тысячи и 1,77 тысячи человек соответственно. В Василеостровском районе установлено по одной площадке для раздельного сбора на каждые 1,68 тысячи человек.

Напротив, лучше других обеспечены площадками для раздельного сбора отходов жители Петроградского района, где на 691 человека приходится по одной мусорке с контейнерами для РСО. В Пушкинском районе на одну площадку приходится по 728 человек, в Курортном — по 947 человек.

Всего в городе насчитывается приблизительно 4,5 тысячи площадок с 8,5 тысячи контейнеров для РСО, что соответствует 15% от всех контейнерных площадок. Подобные результаты не сильно отличаются от тех, что были в 2022 году, признал Соловейчик.

Альянс "КОРюшка" существует уже почти год, в его работе активную роль принимает депутат Законодательного собрания Марина Шишкина. Альянс объединяет градо- и экозащитные организации и инициативные группы.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру