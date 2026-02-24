Амосов предложил внедрить раздельный сбор отходов в одном из районов Петербурга

Новую программу по раздельному сбору отходов можно реализовать в качестве эксперимента в одном из районов Петербурга, заявил 24 февраля депутат Законодательного собрания Михаил Амосов на мероприятии альянса "КОРюшка". В беседе с ЗАКС.Ру он назвал в качестве подходящих для эксперимента Василеостровский и Кронштадтский районы. В первом разнообразная застройка, во втором — малая площадь, объяснил Амосов.

— Там надо сделать по уму. Взять какую-то территорию: там же будет много проблем и будут какие-то ошибки. И дальше мы, уже исправив их, сможем это распространять на весь город, — пояснил парламентарий.

Парламентарий считает, что привлечь горожан и ТСЖ к раздельному сбору мусора можно с помощью финансового стимула. Например, определять размер платы за вывоз ТКО исходя не из квадратуры квартир или количества жильцов, а по объему накопленных отходов. Также он заявил о необходимости развивать инфраструктуру. К примеру, за каждым многоквартирным домом следует закрепить отдельную контейнерную площадку. Без этого, считает он, добиться заинтересованности жильцов будет сложно.

На встрече также выступил глава комитета по природопользованию Кирилл Соловейчик. Он заявил, что сейчас в раздельный сбор вовлечен 61% петербуржцев.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру