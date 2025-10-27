Раздельный сбор отходов в Петербурге: Что происходит и почему

Фото: "РазДельный Сбор"

Для многих петербуржцев сортировка отходов стала неотъемлемым правилом жизни. В немалой степени, это заслуга экологического движения "РазДельный Сбор", работающего в городе уже 14 лет. Однако в последние месяцы от граждан стали чаще поступать жалобы на невывоз контейнеров со вторсырьем или даже их исчезновение. Что же происходит на питерских контейнерных площадках и вообще в сфере обращения с отходами? Об этом ЗАКС.Ру побеседовал с председателем правления Ассоциации в сфере экологии и защиты окружающей среды "РазДельный Сбор" Татьяной Нагорской.

— Татьяна, с чего началось ваше движение?

— Мы возникли в тот момент, когда стало понятно, что без раздельного сбора выделить из массы коммунальных отходов вторсырье на переработку весьма сложно. Несортированный мусор, содержащий много влаги, перемешанный с пищевыми отходами, мало пригоден к переработке. Мы решили приложить усилия к созданию звена раздельного сбора домашних отходов. Кинули клич, и жители понесли нам отсортированные бумагу, затем - пластиковые бутылки, тетра-паки и так далее. Собранное мы сдавали переработчикам. Началось все в ноябре 2011 года.

Первые субботы каждого месяца стали для горожан своего рода экологическими "субботниками". Люди восприняли проект на ура. Уже через несколько лет объем приносимых жителями отходов – а команды наших волонтеров принимали отходы в разных точках города – приобрел промышленный масштаб. Помню, как в рамках одной из акций под загрузку принятого у населения сырья потребовалось 75 здоровенных грузовиков. Не скрою, что справляться с такими объемами нам стало сложно.

И вот тут-то мы решили перенаправить свои основные усилия на развитие придомовой инфраструктуры раздельного сбора. На придомовых территориях, решили мы, должны стоять несколько контейнеров под разные фракции. И жителям удобно, и заготовителям.

— И вы, будучи общественной организацией, сумели этого добиться?

— Конечно, это не только наша заслуга. Очень многие люди и НКО приложили к этому руку. Мы же беседовали с чиновниками, убеждали людей, принимающих решения. Искали заготовителей вторсырья, бизнесменов, которые ставили бы контейнеры и их обслуживали. Учили, как правильно рассказать населению что и куда складывать. В итоге к началу мусорной реформы в Петербурге, в 2022 году, мощности по контейнерам, расположенным рядом с домами, выросли значительно, создав основу для раздельного сбора. Собирали бумагу, стекло, разные виды упаковок, причем вывозом и сдачей переработчикам и непосредственно переработкой занимались 30 независимых компаний.

В то же время комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности города внедрял и развивал лучшую в России систему сбора опасных отходов от населения. Сегодня население сдает сотни тонн токсичных веществ, ранее попадавших на полигоны и загрязнявших окружающую среду. Так что население в Петербурге просвещалось со всех сторон!

— И вот пришла мусорная реформа…

— С вступлением в силу новых правил заготовитель лишился права устанавливать свои контейнеры на площадках сбора отходов без письменного согласия регионального оператора. Управляющие компании, сотрудничавшие раньше с независимыми предпринимателями и допускавшие их на дворовые территории, теперь зачастую сочли лучшим "не связываться" с заготовителями, дабы не портить отношения с регоператором, кроме того, стали считать, что все отходы от жителей теперь ТКО и ими может заниматься только региональный оператор. Такова общая для России история, и Петербург здесь не исключение.

Это одна из причин, по которым количество контейнеров раздельного сбора уменьшилось.

— Получается, операторы в России не готовы сотрудничать с независимыми заготовителями?

— Нет, дело не в этом. Проблема куда глубже. Дело в том, что региональных операторов не располагает к раздельному сбору финансовая модель той самой мусорной реформы. В соответствии с законодательством в распоряжение регоператоров отданы 100% твердых коммунальных отходов, получаемых от населения. Вся их масса в обязательном порядке должна пройти обработку, сортировку, после чего часть направлена на полигоны, остальное – передано на утилизацию.

То есть снижение объема коммунальных отходов оператору крайне невыгодна. Более того, в постановлении Правительства РФ от 16.05.2016 № 424 "Правила разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, а также осуществления контроля за их реализацией" указано: "…в случае недостижения утвержденных плановых значений показателей эффективности необходимая валовая выручка регулируемой организации подлежит уменьшению в порядке, определенном методическими указаниями".

— Другими словами, если региональный оператор пригласит заготовителей, то фактически потеряет в прибыли?

— В том-то и дело! Более того, еще может быть подвергнут штрафам. Вторая важная причина в том, что сегодня в России катастрофически упал рынок вторсырья, а потому компании, которым если бы даже дали зеленый свет на сбор "вторички", от него просто бы отказались. Ведь если раньше, предположим, какой-то вид вторсырья стоил, например, 100 рублей за килограмм, то теперь стал стоить, например, 5 рублей. При этом существенно подорожали логистика, профильные услуги и так далее. Бизнес стал нерентабельным.

Некоторые компании свои контейнеры попросту бросили. Это, конечно, недопустимо. Если не обслуживаешь – убери. Но на нашу горячую линию, в службу поддержки стали звонить люди с жалобами, что их переполненные сетки месяцами не вывозят, что их не обслуживают…

Да, компании, занимающиеся переработкой вторсырья, теперь могут покупать его у регионального оператора. Но выбранные из смешанных отходов материалы имеют совсем другое качество: они грязные. При раздельном сборе бумага, пластик, стекло были чистейшим, прекрасным сырьем, а теперь, перемешанные с "пищевкой", представляют собой проблему. Даже стекольщики стонут, поскольку доведение грязного материала до кондиции требует огромных затрат. А что говорить о бумаге, которая просто растворяется в мусорной жиже…

Словом, в силу различных причин происходят болезненные изменения, и они будут продолжаться. Процесс умирания раздельного сбора идет по всей стране. И обратной дороги нет.

— И вы, отдавшая столько лет любимому делу, с этим соглашаетесь?

— Необходимо понять: мы уже оказались в парадигме новых правил игры. Сейчас нам нужно стремиться, чтобы региональным операторам эти правила хотя бы чуть-чуть начали менять.

Убеждена, что надо взаимодействовать с региональными операторами. Пытаться найти пути, чтобы сохранить качество вторсырья. К слову, сегодня в Петербурге внедряют "двухпоточку", которая, конечно, не многофракционный раздельный сбор, но все-таки лучше концепции единого общего контейнера.

— "Двухпоточка" — это что?

— Это когда в один контейнер жители складывают отходы для переработки, например, бумагу, пластиковые бутылки, стекло, а во второй - все остальное. В таком случае показатели по стопроцентному сбору оператор выполняет, но хотя бы часть вторичных ресурсов остается более чистой. Хотя в данном случае требуется большая разъяснительная работа с населением, чем мы и занимаемся.

Мы все оказались в сложной ситуации, многое изменилось за последние несколько лет, и теперь нам с удвоенной силой нужно искать новые решения. Совершенно очевидно, что сейчас мы должны отвоевать право для регионального оператора регулировать потоки отходов так, чтобы сохранить элементы раздельного сбора и открыть возможности для развития многопоточного раздельного сбора как силами региональных операторов, так и силами их партнеров-заготовителей. Ясно одно: из грязного вторичного сырья не получить качественную продукцию.

Выбираем сотрудничество

— Житейский вопрос. Предположим, свои бытовые отходы я сортирую: пластик, пленка, стекло, бумага, токсичные вещества. Отношу их на станцию раздельного сбора отходов, где стоят контейнеры для разных фракций. Получается, делать это теперь бессмысленно, нужно сбрасывать все в общую мусорку?

- Прежде всего, проверьте, значится ли эта точка на карте Recycle Map, которую в Петербурге поддерживают наши волонтеры. А также загляните на карту регионального оператора. Если ваша станция раздельного сбора в картах имеется, все в порядке. Также можно обратиться на Зеленую горячую линию "РазДельного Сбора". Наша служба поддержки вас подробно проинформирует. Достаточно большая часть контейнеров и пунктов РСО в Петербурге все-таки сохранилась.

— А как вести себя, если с контейнерных площадок "вторичка" не вывозится: сообщать об этом или нет?

— Сигнализировать нужно. Можно нам, в "РазДельный Сбор", можно региональному оператору. Если контейнер или сетка брошены и не обслуживаются, то нужно обратиться к собственнику земли, обычно это управляющая компания или администрация района, чтобы сетку демонтировали. Такие брошенные контейнеры являются серьезным демотивирующим фактором для жителей. Конечно, лучше пусть ее уберут, чем люди будут считать свои усилия напрасными. Вторсырье должно вывозиться вовремя, и на контейнерной площадке должно быть опрятно.

Спору нет, время для нашего дела сегодня крайне тяжелое. Поэтому мы свои силы направляем на развитие ситуации, объясняем бизнесу и чиновникам, почему что-то происходит или не происходит, пытаемся вместе искать возможные решения. Мы настроены на взаимодействие и конструктивный диалог. Если понимать, откуда взялись барьеры и ограничения, их в итоге можно попытаться снять и развиваться более эффективно. Но для такого развития важно доверять друг другу, знать и учитывать потребности всех игроков: и региональных операторов, и производителей товаров, и переработчиков, и жителей.

— То есть рук вы не опускаете?

— Ни в коем случае. Кроме взаимодействия с регоператорами, органами власти, мы находимся в постоянном контакте с населением, рассказывая людям, как уменьшить образование отходов, как стоит поступать с теми или иными их видами. Убеждаем бизнес уменьшать разнообразие упаковки, выбирать перерабатываемые материалы. Что интересно, многие нововведения еще и экономически выгоднее.

В это чрезвычайно сложное для раздельного сбора время мы убеждены: сотрудничество и обсуждения со всеми игроками приведет к постепенному сдвигу в лучшую сторону. Присоединяйтесь к "РазДельному Сбору". Для волонтеров ежемесячно проводятся экскурсии на объекты обращения с отходами, и вы сможете увидеть все своими глазами.

