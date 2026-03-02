Экс-сенатор Умар Джабраилов скончался в Москве

Бизнесмен и бывший сенатор от Чеченской Республики Умар Джабраилов 2 марта скончался в Москве, передает РБК со ссылкой на собственные источники. Его обнаружили в апартаментах жилого комплекса "Веспер". Рядом с телом правоохранители нашли пистолет "Люгер". Джабраилова госпитализировали, однако его не удалось спасти.

Джабраилов родился в Грозном в 1958 году. В 1997 году занял пост топ-менеджера группы компании "Плаза", управляющей рядом крупных объектов коммерческой недвижимости. Среди них "Охотный ряд", жилой комплекс "Кунцево", гостиница "Россия" и другие. В 2004-2009-х годах Джабраилов представлял Чечню в Совете Федерации.

Летом 2017 года Джабраилов стал фигурантом уголовного дела по статье о хулиганстве. Находясь в наркотическом опьянении, он открыл стрельбу в отеле Four Seasons из наградного пистолета. Тогда обошлось без пострадавших. Суд оштрафовал его на 500 тысяч рублей. Также после этих событий его исключили из "Единой России".

Екатерина Гусева