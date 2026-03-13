СКА вышел в плюс впервые за четыре года

Хоккейный клуб СКА по итогам 2025 года получил чистую прибыль в размере 171 млн рублей, сообщил 13 марта "РБК Петербург" со ссылкой на финансовый отчет клуба. Выйти в плюс удалось благодаря сокращению зарплат более чем на треть. Такая мера позволила клубу сэкономить 1,8 млрд рублей. Финансовый год для СКА оказался положительным.

Согласно годовому финансовому отчету СКА, выручка клуба в 2025 году составила 8,3 млрд рублей. Она сократилась на 17,8% по сравнению с 2024 годом. Тогда СКА отчитался о рекордных 10,1 млрд выручки.

Фонд оплаты труда сократился с 4 млрд рублей до 2,6 млрд рублей. Урезание зарплат затронуло и руководство клуба – выплаты гендиректору и членам совета директоров уменьшились почти в трое, с 152 млн рублей до 50,3 млн рублей. В то же время увеличились расходы на приобретение игроков. На хоккеистов клуб потратил 208 млн рублей, что почти в три раз превышает сумму за 2024 год.

РБК отмечает, что последний раз СКА предоставлял финансовый отчет по прибыли в 2021 году, когда чистый результат составил 426 млн рублей. В последующие три года совокупные убытки достигли 1,3 млрд рублей.

Сейчас хоккейный клуб СКА полностью принадлежит компании "Газпром инвестгазификация". На начало 2026 года в организации числились 477 сотрудников. Помимо основной деятельности, клуб управляет тремя фирменными магазинами - на Невском проспекте, в аэропорту Пулково и в Ледовом дворце, где проходят домашние матчи команды.

Екатерина Гусева