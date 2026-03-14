Беглов посетил турнир Кабаевой на "СКА Арене"

Губернатор Петербурга Александр Беглов 14 марта принял участие в открытии международных соревнований по художественной гимнастике "ГРАН-ПРИ. Кубок чемпионок имени Алины Кабаевой", сообщили в Смольном. Турнир проходит на площадке "СКА Арены" и продлится два дня. В церемонии также участвовали спикер Законодательного собрания Александр Бельский и президент Федерации гимнастики Олег Белозеров. Беглов поблагодарил Кабаеву за организацию соревнований и выразил уверенность, что город ждут "яркие выступления и честная борьба".

"Сегодня в Петербурге большой спортивный праздник. В нашем городе собрались лучшие гимнастки из 19 стран. Всё золото мира сегодня - на этой арене. Для Петербурга художественная гимнастика - особый вид спорта.",- цитирует Беглова пресс-служба Смольного.

В соревнованиях принимают участие гимнастки из России, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Венгрии, Казахстана, Узбекистана, Сербии, Словакии, Индии, Таиланда, Мексики и Венесуэлы. Турнир включает индивидуальные выступления и групповые упражнения.

Сообщается, что сегодня состоятся соревнования в многоборье и выступления команд, а завтра пройдет финал в отдельных видах спорта - с обручем, мячом, булавами и лентой. Программа завершится гала-концертом.

Екатерина Гусева / Фото: Смольный