Кержаков о работе в Смольном: Делюсь своим опытом для развития спорта в городе

Звезда футбольного клуба "Зенит", а теперь и специальный представитель губернатора Петербурга Александр Кержаков рассказал во время пресс-конференции ТАСС, чем занимается в новой должности. По его словам, в его зону ответственности входят вопросы физической культуры и одним видом спорта бывший футболист не ограничивается.

"Занимаюсь вопросами, касающимися спорта нашего города, любых видов спорта, погружаюсь в соревновательный процесс, могу высказать какие-то предложения, решаю какие-то проблемные ситуации, которые возникают и с которыми обращаются в администрацию города. Я тот человек, который во все это погружается и старается улучшить. Делюсь своим опытом для развития спорта в городе", – приводит слова Кержакова ТАСС.

Зама пресс-конференция 22 апреля была посвящена турниру дворовых команд "Мы – футбольный Петербург", организованному по инициативе Кержакова. Состязания пройдут с 27 мая по 27 августа при поддержке губернатора Александра Беглова и смольнинского комитета по физической культуре и спорту.

Кержаков получил кабинет в Смольном в марте 2026 года. Спортивную карьеру он завершил в 2019 году. В петербургском зените он является самым результативным бомбардиром. Выступая за сине-бело-голубых он забил более 160 голов.

