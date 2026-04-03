СПбГУ победил в командном первенстве шахматного турнира Горизбиркома

Победителем командного первенства шахматного турнира на приз Горизбиркома стала команда Санкт-Петербургского государственного университета. Второе место досталось группе студентов из Северо-Западного института управления РАНХиГС. Команда из ИТМО заняла третье место. Призеров определили 2 апреля. Соревнования прошли в музейно-выставочном комплексе "Россия — Моя история".

Всего на командные соревнования заявились представители 37 вузов Петербурга и Ленинградской области. В каждой команде по три игрока. Состязания проходили по швейцарской системе в 7 туров. Каждому участнику предоставлялось по пять минут на партию с добавлением 3 секунд после каждого хода. Лидеров соревнований определяли по наибольшему количеству командных очков.

Открывал турнир председатель смольнинского комитета по физической культуре и спорту Антон Шантырь. Впервые турнир, организованный Горизбиркомом и Федерацией шахмат Санкт-Петербурга, поддержал комитет по физической культуре. Это сотрудничество позволило присвоить турниру статус спортивного мероприятия, а не досугового, как это было в прошлые годы.

"С каждым годом турнир поднимает свою планку. В нем принимают участие лучшие спортсмены-шахматисты нашего города. Формат турнира позволяет участвовать любителям шахмат разных возрастов", – приводит слова Шантыря в пресс-службе избирательной комиссии.

Также на соревнованиях присутствовали глава комитета по межнациональным отношениям Олег Капитанов, директор Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосудия имени В. М. Лебедева Ярослав Жолобов и исполнительный директор общественной организации "Спортивная Федерация шахмат Санкт-Петербурга" Владимир Быков.

Отметим, 4 апреля в комплексе "Россия — Моя история" состоится финал в личном первенстве. На состязании встретятся 90 шахматистов — финалистов районного этапа. Для победителей Санкт-Петербургская избирательная комиссия подготовила призы в виде ноутбуков, планшетов и смарт-часов.