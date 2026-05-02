Смольный учредил премии за успехи петербуржцев на Сурдлимпийских играх в Токио

Губернатор Александр Беглов подписал постановление, предусматривающее учреждение премий петербургским спортсменам за достижение высоких результатов на XXV Сурдлимпийских летних играх 2025 года в Токио, передает 2 мая пресс-служба городской администрации. В ноябре 2025 года спортсмены по легкой атлетике из Северной столицы Юлия Абубякирова и Денис Федоренков завоевали в Японии две золотые и две серебряные медали в индивидуальных видах программы соревнований. Они являются кандидатами в сборную Петербурга "Спорт глухих".

"В целях поощрения за выдающиеся заслуги в спорте постановлением учреждены премии правительства Санкт‑Петербурга "За достижение высоких спортивных результатов на XXV Сурдлимпийских летних играх 2025 года в Токио (Япония)" и утвержден порядок присуждения премий", — говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

XХV Сурдлимпийские летние игры проходили в Токио с 14 по 26 ноября 2025 года. В соревнованиях принимали участие 36 россиян с нарушениями слуха, выступавших в нейтральном статусе. По итогам игр им удалось завоевать 29 золотых, восемь серебряных и три бронзовые медали. Соревнования проходили в 13 видах спорта, в том числе в легкой атлетике, борьбе, велоспорте, теннисе и плавании. В последний раз российская сборная выступала на Сурдлимпийских играх в Турции в 2017 году. Тогда спортсмены из России получили 85 золотых медалей и заняли первое место в неофициальном общекомандном зачете.

