Бельский: История с Fan ID уже не актуальна

Председатель Заксобрания, глава Федерации футбола Петербурга Александр Бельский в интервью Sportsdaily пожелал, чтобы футбольные болельщики вернулись на трибуны и перестали сопротивляться системе Fan ID. Он заявил, что история противостояния фанатов и Fan ID "уже не актуальна". Отсутствие фанатов Бельский назвал "минусом", при этом подчеркнул, что на "Газпром Арене" проблем с посещаемостью нет.

"Хотелось бы, чтобы фанаты вернулись на стадионы и прошли эту историю с Fan ID, которая уже не актуальна. Есть идеальный пример – "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге, где всегда много людей. Болельщик немного изменился, теперь матч – это формат времяпрепровождения, целый праздник выходного дня, на который люди приходят семьями. Ведь "Газпром Арена" уникальна — там всегда тепло, нет снега и дождя. На других стадионах страны ситуация сложнее, фанаты не ходят, и это, конечно, минус. Контраст с кубковыми матчами, по-моему, всем очевиден", – рассказал Бельский.

Бельский последовательно выступает в защиту Fan ID. Он уверен, что сложностей с оформлением "паспорта болельщика" возникать не должно. Не менее последовательны в своей позиции и представители фанатского сообщества, которые бойкотируют игры в рамках Российской премьер‑лиги и финал Кубка России (на других матчах Fan ID не требуется).

Закон о Fan ID подписан президентом Владимиром Путиным в конце 2021 года. Норма предусматривает наличие у посетителя специального идентификационного удостоверения, без которого нельзя пройти на стадион. Власти объясняют необходимость такого закона вопросами безопасности.

