ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 15 марта 2026, 13:23

Вице-губернатор Москаленко проведет прямую линию 19 марта

Новым гостем прямой линии с членами правительства Петербурга станет вице-губернатор Валерий Москаленко. Он будет отвечать на вопросы петербуржцев в прямом эфире 19 марта. Трансляция пройдет на телеканале "Санкт-Петербург" и в соцсетях Смольного в 19:00.

Москаленко курирует в Смольном работу комитета по экономической политике и стратегическому планированию, комитета по государственному заказу. Кроме того, Москаленко занимает пост главы администрации губернатора. В его зону ответственности также входят вопросы государственной службы и контрольно-надзорной деятельности. 

Вопросы к прямой линии будут собирать на странице чиновника в VK, а также по телефону 8 (812) 246-79-49. 

Работу в Смольном Москаленко начал в 2002 году. В начале 2019 года он возглавил комитет по экономической политике. Лотом 2022 года вошел в состав правительства, заняв пост вице-губернатора. 

Константин Леньков / Фото: Смольный


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Москаленко Валерий Николаевич






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама