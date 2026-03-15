Вице-губернатор Москаленко проведет прямую линию 19 марта

Новым гостем прямой линии с членами правительства Петербурга станет вице-губернатор Валерий Москаленко. Он будет отвечать на вопросы петербуржцев в прямом эфире 19 марта. Трансляция пройдет на телеканале "Санкт-Петербург" и в соцсетях Смольного в 19:00.

Москаленко курирует в Смольном работу комитета по экономической политике и стратегическому планированию, комитета по государственному заказу. Кроме того, Москаленко занимает пост главы администрации губернатора. В его зону ответственности также входят вопросы государственной службы и контрольно-надзорной деятельности.

Вопросы к прямой линии будут собирать на странице чиновника в VK, а также по телефону 8 (812) 246-79-49.

Работу в Смольном Москаленко начал в 2002 году. В начале 2019 года он возглавил комитет по экономической политике. Лотом 2022 года вошел в состав правительства, заняв пост вице-губернатора.

