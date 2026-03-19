Forbes: У РКН не хватает ресурсов для полной блокировки Telegram

Роскомнадзор не может полностью блокировать сервисы в России, пишет Forbes со ссылкой на собственные источники. Как сообщает издание, средства для фильтрации трафика, с помощью которых РКН ограничивает доступ к определенным платформам, перегружены. В Forbes предполагают, что это могло произойти из-за замедления работы Telegram. Оно занимает большое количество ресурсов.

Также в издании заметили, что из-за перегрузки средств для фильтрации трафика у россиян появляется временный доступ к некоторым заблокированным сервисам. Например, к WhatsApp*, работу которого РКН начал ограничивать в ноябре 2025 года. Корреспондент ЗАКС.Ру убедился, что текстовые сообщения в WhatsApp* утром 19 марта отправляются без задержек. Кроме того, по сообщению Forbes, некоторые российские пользователи могут зайти в YouTube.

"Причина, почему ТСПУ (технические средства противодействия угрозам) не справляются, неизвестна, но подтверждение этой информации идет из разных каналов — и от операторов, и от пользователей", - отмечают в издании.

Также эксперты из IT-индустрии, с которыми общались корреспонденты Forbes, обращают внимание на сложную систему защиты и маскировки трафика в Telegram.

В начале февраля россияне впервые столкнулись с медленной загрузкой файлов в мессенджере. РКН 10 февраля официально подтвердил ограничение работы Telegram из-за несоблюдения требований российского законодательства. Также в СМИ начали писать, что Telegram могут полностью заблокировать в начале апреля.

*Компания Meta Platforms Inc., владеющая WhatsApp и социальными сетями Facebook** и Instagram**, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, деятельность которой в РФ запрещена

** Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook и Instagram, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, ее деятельность на территории России запрещена.