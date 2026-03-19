Около 10 тысяч рабочих не хватает в Петербурге

В Петербурге наблюдается дефицит кадров среди представителей рабочих профессий, сообщил начальник управления смольнинского комитета по промполитике Даниил Кузьмин в пресс-центре "Аргументы и Факты Петербург". Всего в городе не хватает около 10 тысяч рабочих. Среди наиболее востребованных специалистов оказались сварщики, монтажники, фрезеровщики и повара-технологи. Сотрудников также не хватает в сферах здравоохранения, образования и логистики.

Кузьмин полагает, что дефицит кадров связан с ростом промышленности в городе. По словам спикера, с 2022 года на многих предприятиях люди начали работать по две или три смены подряд.

"На протяжении трёх последних лет мы превышаем общероссийские показатели. Несмотря на сложности, промышленность города ежегодно пополняется новыми людьми, и сегодня в отрасли трудится уже больше 440 тысяч человек", - рассказал Кузьмин.

На круглом столе озвучили, что средняя зарплата рабочего в Петербурге составляет 130 тысяч рублей.

Начальник отдела развития человеческого капитала комитета по труду и занятости населения Петербурга Людмила Колдунова также подчеркнула, что петербуржцы, зарегистрированные в службе занятости населения, могут бесплатно переобучиться. Программа, составленная ведомством, включает 213 профессий.

