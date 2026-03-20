Новости 20 марта 2026, 12:45

Тетердинко пойдет на праймериз в Госдуму по 212-му округу

Депутат Государственной думы Александр Тетердинко в ближайшие дни собирается подать документы для участия в предварительном голосовании "Единой России". Парламентарий сообщил корреспонденту ЗАКС.Ру 20 марта, что намерен побороться за право выдвижения по 212-му округу, от которого он избирался на свой первый срок. В округ входят территории Петродворцового, Кронштадтского и Красносельского районов. 

– Сейчас я готовлю отчет о реализации той предвыборной программы, с которой я шел на выборы пять лет назад. В большей своей части мне ее удалось выполнить. Мне есть что сказать избирателям, показать результаты моей работы. Поэтому я буду участвовать в праймериз партии "Единая Россия". Если избиратель в рамках этого предварительного голосования доверит мне дальше продолжать свою деятельность – партия сможет меня выдвинуть, – рассказал Тетердинко корреспонденту ЗАКС.Ру.

Тетердинко впервые избрался в Государственную думу в 2021 году. В нижней палате парламента он состоит в комитете по государственному строительству и законодательству. С 2016 по 2021 год он был депутатом Законодательного собрания Петербурга. До этого являлся членом Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

Пока среди думских депутатов от Петербурга документы на праймериз подали Сергей Боярский и Виталий Милонов. Внутрипартийное голосование пройдет с 25 по 31 мая. Сами выборы пройдут 20 сентября. В Петербурге кроме депутатов Госдумы будут выбирать депутатов Заксобрания. Также местные выборы пройдут в МО "Автово". Еще в двух муниципальных образованиях состоятся дополнительные выборы. 

Подробнее с кандидатами, которые заявили о желании побороться за депутатское кресло в одномандатных округах, можно ознакомиться на интерактивной карте ЗАКС.Ру.

Константин Леньков, Андрей Казарлыга / Фото: Заксобрание Петербурга


