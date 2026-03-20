Четырбок представил законопроект о централизованном социальным питании в школах

Депутаты Законодательного собрания подготовили федеральную инициативу о праве вводить централизованное социальное питание в образовательных учреждениях, рассказал 20 марта глава бюджетно-финансового комитета Денис Четырбок. Суть предложений он передал в ходе межрегиональной конференции по вопросу социального питания, состоявшейся в Мариинском дворце.

Сейчас за питание в школах и детских садах отвечает руководство этих учреждений, обратил внимание слушателей Четырбок. Они могут либо самостоятельно организовывать столовые, либо же привлекать в рамках конкурсов сторонние организации. При этом ключевым фактором для выбора подрядчиков становится цена оказываемых услуг. Такой подход, по мнению депутата, грозит снижением качества питания детей, поскольку в таких ситуациях победа в конкурсах может доставаться с убыточными фирмами, заведомо не способными качественно оказывать услуги.

Для исправления ситуации авторы инициативы предложили наделить регионы правом самостоятельно переходить на централизованное питание в образовательных учреждениях. Это позволит органам госвласти и местного самоуправления, выступающим учредителям таких организаций, контролировать питание детей и следить за качеством оказания услуг.

— Я бы хотел бы обратить внимание, что мы никоим образом не заставляем регионы переходить на централизованную систему организации социального питания. Мы никоим образом не пытаемся насильно кого-то заставить пересмотреть свои, может быть, хорошие, хорошо работающие практики. Мы лишь даем <..> регионам возможность, а не обязанность, совершенствовать организацию питания путем его централизации, — заявил Четырбок.

По словам депутата, проект предварительно был разослан в другие регионы для рассмотрения и в большинстве случаев получил отклики. Инициатива получила концептуальное одобрение Совета законодателей, также ее поддержали участники конференции Парламентской ассоциации Северо-Запада России.

