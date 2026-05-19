Вступление в силу части положений закона о МСУ отсрочат на год

На рассмотрение Законодательного собрания Петербурга поступил законопроект о переносе на год вступления в силу ряда положений регионального закона об организации местного самоуправления, обратил внимание ЗАКС.Ру. Корректируемая инициатива была принята в начале декабря 2025 года для приведения городского законодательства в соответствие с федеральным.

В законе отдельно устанавливалась отсрочка для вступления в силу некоторых его положений, которые должны были заработать с 1 января 2027 года. Теперь же предполагается перенести назначенную границу еще на год с тем, чтобы положения заработали с 1 января 2028 года.

Речь идет, в частности, о требованиях к численности депутатов в составе муниципальных советов. Изначально петербургское законодательство не содержало единообразных установок на этот счет, однако принятый закон увязал количество мундепов с количеством жителей в МО. Так, в округах с менее чем 20 тысячами жителей предусмотрено по 10 депутатов в каждом совете. При численности от 20 тысяч до 100 тысяч жителей — по 15 депутатов, при 100-150 тысячах — по 20 депутатов, а там, где проживают более 150 тысяч, — по 25 депутатов.

Помимо этого, на год отсрочивается вступление в силу трех статей нового закона, касающихся выполнения полномочий органов местного самоуправления и вопросов, связанных с муниципальным имуществом. Также в случае принятия новой инициативы на год притормозится признание утратившими силу части положений законодательства Петербурга, связанных с организацией местного самоуправления.

Необходимость отсрочки связана с произошедшим ранее изменением федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти", говорится в пояснительной записке к документу. Авторами проекта выступили депутаты ЗакСа Михаил Барышников, Всеволод Беликов, Юрий Гладунов, Александр Ходосок и Денис Четырбок.

