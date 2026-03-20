ВЦИОМ: "Новые люди" впервые на втором месте по уровню доверия избирателей

Партия "Новые люди" оказалась на втором месте по уровню поддержки избирателей, сообщил ВЦИОМ по итогам опроса, проведенного с 9 по 15 марта. Их поддержали 10,7% опрошенных. "Новые люди" впервые опередили в рейтинге партии ЛДПР и КПРФ по результатам опросов 8 и 15 марта. Сейчас они стабильно поднимаются в рейтинге. С середины февраля партия поднялась на 2 процентных пункта, а с середины декабря 2025 года - на 2,5.

Согласно данным ВЦИОМ, уровень поддержки "Единой России" составляет 30,6%. Партия по-прежнему находится на первом месте, однако регулярно теряет процентные пункты. В середине февраля показатель доверия избирателей к "Единой России" составлял 32,7%, а в середине декабря 2025 года - 36%.

На третьем месте оказалась партия ЛДПР с 9,7% голосов опрошенных граждан. На четвертом месте разместилась партия КПРФ с 9,2%. В обоих случаях ВЦИОМ фиксирует стабильное, но не критическое снижение уровня доверия опрошенных.

Пятерку замыкает "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" с показателем 5,3%. По сравнению с результатами за 1 марта партия потеряла 0,8 процентного пункта. Тогда она получила 6,1% голосов. Однако в сравнении с показателями СР год назад партия демонстрирует повышение рейтинга и продолжает набирать процентные пункты - 16 марта 2025 года ВЦИОМ зафиксировал 3,9% голосов.

По результатам опроса, за партии, не представленные в Государственной думе, готовы проголосовать 9,6% избирателей. Этот показатель вырос с декабря 2025 года на 1,3 процентных пункта.

Кроме того, опрос ВЦИОМ показал, что 12,6% проголосовавших предпочтут не участвовать в сентябрьских выборах 2026 года. 10,8% избирателей затруднились ответить на вопрос. За вариант "приду и испорчу бюллетень" проголосовали всего 1,5% опрошенных.

Екатерина Гусева