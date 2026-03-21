Экспорт зерна через северо-западные порты вырос на 30%

Отгрузки зерна из портов Высоцк, Петербург и Усть-Луга в начале марта увеличились на 30% и достигли 1,3 млн тонн, сообщил 21 марта "Деловой Петербург" со ссылкой на члена совета директоров транспортной компании IQube Дмитрия Красильникова. Речь идет о расширении экспорта не только пшеницы, но также ячменя и пшеничной муки. Так, Морской порт Петербурга за год увеличил перевалку зерна с 31,7 тысячи тонн в 2024 году до 152 тысяч тонн в 2025 году, а в январе 2026 года переработал почти 21 тысячу тонн. Порт Высоцк также демонстрирует рост: по итогам января объем перевалки увеличился с 125 тысяч до 207,5 тысячи тонн, а за 2025 год достиг 1,1 млн тонн. По мнению экспертов "ДП", в 2026 году экспорт зерна продолжит наращивать объемы. Сейчас поставки регулярно идут в страны Африки, Азии и Ближнего Востока, включая Марокко, Таиланд, Турцию, Камерун, Израиль, Республику Конго, Анголу, Нигерию, Китай и Тунис.

Собеседники "ДП" связывают рост перевалки зерна на Балтике с изменением логистики поставок на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Повышенные риски судоходства в Красном море и на маршрутах через Суэцкий канал заставляют импортеров искать альтернативные варианты поставок. В результате часть грузов отправляются через балтийские порты, позволяющие снизить страховые и фрахтовые издержки. На рост экспорта зерна через порты Северо-Запада также влияет изменение географии производства внутри страны. Снижение урожая в южных регионах компенсируется ростом в Поволжье и Центральной России, что делает транспортировку в северо-западные порты экономически выгодной. Кроме того, порты региона переходят к работе по долгосрочным контрактам и специализируются на прямых поставках, тогда как раньше зерно не являлось приоритетным направлением экспорта.

В то же время не во всех портах Северо-Запада наблюдается стабильное развитие экспорта. В Калининграде объемы перевалки снизились с 396 тысяч тонн в 2024 году до 107,6 тысячи тонн в 2025 году, а в начале 2026 года составили 30,4 тысячи тонн. Универсальный терминал LUGAPORT группы компаний "Новотранс" в Ленинградской области по итогам 2025 года увеличил перевалку до 366,6 тысячи тонн, однако в январе текущего года зерно там не обрабатывалось.

При этом собственное производство зерна в Ленобласти остается ограниченным. По данным комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленобласти, ежегодный объем составляет около 144,8 тысячи тонн при потреблении до 1,4 млн тонн. Основная часть местного урожая используется внутри региона для производства комбикормов, тогда как экспортируемое зерно завозится из других регионов.

Екатерина Гусева