Умер депутат Госдумы Юрий Швыткин

В возрасте 60 лет скончался депутат Государственный думы и заместитель председателя комитета по обороне Юрий Швыткин. Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил соболезнования родным и близким парламентария. Текст обращения опубликован на сайте нижней палаты парламента 24 марта. Причина смерти не уточняется.

"Патриот своей Родины – России. Защищал страну добровольцем в зоне СВО. Будучи заместителем председателя комитета по обороне, делал все для решения проблем и поддержки участников спецоперации и их семей. <...> Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Юрия Николаевича. Его уход – невосполнимая утрата. Нам всем он запомнится скромным, отзывчивым и надежным товарищем", – сказал Володин.

Депутат носил звание боевого офицера и имел множество государственных наград, среди которых три ордена Мужества, орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, медали "За боевые заслуги", "За ратную доблесть", "За службу в спецназе".

Швыткин родился в 1965 году в Красноярске. Образование получал в Новосибирском военно-политическом общевойсковом училище и в Академии управления МВД России. С 1986 по 1992 год он служил в гвардейской воздушно-десантной дивизии. Участвовал в боевых действиях в Чеченской Республике. В 1992-2001 годах Швыткин работал в органах внутренних дел Красноярского края. С 2001 по 2016 год был депутатом Законодательного собрания региона. В 2016 году занял пост депутата Госдумы от партии "Единая Россия" и начал исполнять обязанности зампредседателя комитета по обороне. В 2024 году отправился добровольцем на службу в зону СВО.

