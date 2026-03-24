Депутат Соловьев предложил Зырянову построить колесо обозрения у "Охтинской"

Построить колесо обозрения возле гостиницы "Охтинская" предложил 24 марта депутат Законодательного собрания Антон Соловьев главе комитета по экономической политике Алексею Зырянову. Парламентарий озвучил идею на заседании правительства Петербурга.

— Есть такое предложение: рядом с гостиницей "Охтинская" построить колесо обозрения, которое, если рассмотреть как инвестпроект, могло бы, наверное, стать еще одной точкой притяжения и служить неким местом притяжения для туристического потока, — сообщил Зырянову Соловьев.

По словам депутата, идею ранее высказывали жители Петербурга и, в том числе, оно поступало на прямую линию президента Владимира Путина в рамках Общероссийского народного фронта. Сам Соловьев является сопредседателем городского отделения ОНФ.

Зырянов в ответ признался, что ничего не знал о подобной идее. При этом он заявил о готовности выслушать в рамках подготовки к проведению Петербургского международного экономического форума предложения по инвестированию в экономику города и улучшению среды обитания.

