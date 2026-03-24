Первых призывников из Петербурга отправят в армию в середине апреля

Отправка призывников из Петербурга к местам несения службы начнется в середине апреля, сообщил 24 марта военный комиссар города Марат Урмансов на заседании правительства города. Всего до 15 июля ряды Вооруженных сил пополнят около трех тысяч петербуржцев.

С 1 января мероприятия по призыву в армию идут в России круглый год, напомнил Урмансов. Соответствующие изменения в законодательство подписал президент Владимир Путин в ноябре 2025 года. Отправка призывников, как и раньше, будет происходить с апреля по июль и с октября по декабрь включительно. При этом решение о призыве гражданина будет действительно в течение всего года.

В Петербурге к работе приступили все 111 муниципальных призывных комиссий. Всего до конца декабря к мероприятиям, связанным с призывом, рассчитывают привлечь 70 тысяч горожан.

Также Урмансов рассказал об итогах осеннего призыва 2025 года. Всего с начала октября в городе мероприятия, связанные с призывом, прошли более 24 тысяч человек. Из них пять тысяч были освобождены от призыва, а 16 тысяч получили отсрочку. Непосредственно к местам несения службы отправились три тысячи петербуржцев, еще 40 человек были направлены на альтернативную гражданскую службу.

Годными к армии медкомиссии признали 30% призывников. Еще 32% оказались годными с незначительными ограничениями. Временно негодными были признаны 9% призывников, а оставшиеся 29% — ограниченно годными и негодными к военной службе.

