Новый случай заражения оспой обезьян зафиксировали в Петербурге

Петербуржец заразился оспой обезьян, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу и Ленинградской области 24 марта. Больного госпитализировали в инфекционный стационар. Сотрудники ведомства проводят эпидемиологическое исследование.

"Для диагностики оспы обезьян Роспотребнадзором разработаны и зарегистрированы современные высокотехнологичные тест-системы, которые позволяют детектировать вирус в кратчайшие сроки. Эти тесты специалисты использовали при обследовании пациента, что позволило оперативно подтвердить диагноз и принять меры ," - заявили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора.

В последний раз оспу обезьян обнаружили в Петербурге 16 февраля. Заболевание выявили у двух туристов, вернувшихся из Таиланда. Еще два случая заражения фиксировали в январе 2024 года — оспу обезьян выявили у двух горожан, вернувшихся из Китая. В обоих случаях угрозы жизням петербуржцев не было.

Обезьянья оспа — острое вирусное заболевание. Оно передается контактным или воздушно-капельным путем. К симптомам заболевания относят повышенную температуру, головную и мышечную боль, кожную сыпь. При правильном лечении выздоровление наступает через две-четыре недели.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру