Голомбиевский на "четверку" оценил заботу муниципалов о правопорядке

Петербургские муниципалитеты на "четверку" по пятибалльной шкале справляются с работой по обеспечению безопасности, считает председатель комитета по вопросам законности Андрей Голомбиевский. Просьба дать оценку местному самоуправлению прозвучала на заседании городского правительства 24 марта от депутата Законодательного собрания, главы Совета муниципальных образований Всеволода Беликова.

— Активность большая, но идеальных у нас показателей нет, нам есть с чем бороться. Поэтому на "четыре" можно оценить общее состояние вклада органов местного самоуправления, — ответил Голомбиевский на просьбу депутата.

Глава комитета пообещал отдельно проработать систему оценки работы муниципальных образований в вопросе обеспечения законности и правопорядка. Это позволит лучше понимать, кто лучше и хуже других справляется с поставленной задачей. Обещание стало ответом на еще один вопрос Беликова, который поинтересовался возможностью поставить "домашнее задание" о ранжировании муниципалитетов по итогам 2026 года.

Также Голомбиевский отдельно перечислил действия муниципалов по защите правопорядка. Он упомянул работу народных дружинников, профилактику преступности среди несовершеннолетних, борьбу с наркоманией и "рекламой преступного характера" на улицах.

