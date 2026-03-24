Новости 24 марта 2026, 20:12

В Ленобласти объявили режим воздушной опасности

Вечером 24 марта губернатор Ленинградской области предупредил жителей региона об угрозе БПЛА. Он добавил, что на территории области возможно снижение скорости мобильного интернета. Сообщение опубликовано в 20:08. 

"Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области. Возможно понижение скорости мобильного интернета", – написал Дрозденко. 

Часом ранее о воздушной опасности предупреждали в Новгородской и Псковской областях.

Последний раз Ленобласть подвергалась атаке беспилотников 22 марта. Режим воздушной опасности действовал почти 19 часов. Эта атака стала самой масштабной — силами ПВО над территорией региона сбили свыше 70 беспилотников.

Обновление. Дрозденко объявил об уничтожении одного беспилотника в небе над Ленобластью. Власти региона сообщили об этом в 21:07. В 21:52 в регионе сняли режим воздушной опасности.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


