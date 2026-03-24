Тетердинко подался на предварительное голосование "Единой России"

Депутат Государственной думы Александр Тетердинко 24 марта передал документы для участия в праймериз "Единой России". Он вновь собирается баллотироваться по 212-му округу, расположенному на Юго-Западе Петербурга.

"За эти пять лет мне удалось выполнить большую часть своей предвыборной программы. Мне есть что рассказать и показать своим избирателям. И я дальше готов работать на их благо", – цитируют Тетердинко в пресс-службе партии.

Тетердинко с 2016 по 2021 год был депутатом Законодательного собрания Петербурга. В 2021 году избрался в Госдуму.

Ранее документы для участия в праймериз подали депутаты Госдумы Сергей Боярский и Виталий Милонов. Боярский собирается баллотироваться по федеральному округу, а Милонов — по 218-му округу, расположенному в Пушкинском районе.

