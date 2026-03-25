Детскому омбудсмену в Петербурге запретят получать зарубежное подданство

Законодательное собрание 25 марта в первом чтении приняло проект закона, запрещающий уполномоченному по правам ребенка в Петербурге приобретать подданство иностранного государства, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Наличие связей с другой страной станет поводом для досрочного прекращения полномочий омбудсмена.

Поправки подготовлены в соответствии с федеральным законом, принятым еще в 2018 году. Инициативу разработали депутаты Всеволод Беликов, Андрей Малков, Константин Чебыкин и Денис Четырбок.

Формально парламентарии добавляют основание для прекращения полномочий омбудсмена. Сейчас в городском законе о детском омбудсмене указано, что на пост уполномоченного может быть назначен гражданин России не моложе 35 лет, постоянно проживающий на территории РФ, не имеющий гражданства или подданства иностранного государства. Также у него не должно быть вида на жительство за рубежом.

Прекращаются полномочия омбудсмена в случаях смерти, отставки, утраты доверия, вступления в силу обвинительного приговора, утраты гражданства или недееспособности уполномоченного.

С 2020 года пост детского омбудсмена в Петербурге занимает бывшая чиновница Смольного Анна Митянина. До назначения он работала в администрации губернатора Петербурга в должности заместителя руководителя администрации, возглавляла юридический комитет и была вице-губернатором.

