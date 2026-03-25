Агапитова рассказала депутатам ЗакСа о демографической обстановке

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова 25 марта выступила с ежегодным докладом перед депутатами Законодательного собрания, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Во время выступления омбудсмен привела актуальные демографические показатели за 2025 год.

Так, в прошлом году население Петербурга выросло на семь тысяч человек и достигло отметки в 5,653 млн. Рождаемость по-прежнему уступает смертности, однако разрыв между этими показателями сокращается: в 2025 году родилось 49 тысяч, а умерло 58 тысяч человек.

За прошедший год в Северной столице зарегистрировали брак 53 тысячи человек, но, как отметила омбудсмен, значительная доля граждан приезжала регистрировать отношения из других регионов. Разводов в Петербурге оформили 24 тысячи.

Отдельно Агапитова остановилась на теме абортов. За прошедший год в городе насчитали 9,8 тысячи случаев прерывания беременности. Из них 1,6 тысячи были сделаны по медицинским показаниям, по желанию женщины — 3 тысячи, а еще 5,1 тысячи пришлись на перинатальные потери.

