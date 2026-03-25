Рябоконь предложил запретить залог жилья по займам от физлиц

Депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Рябоконь выступил с инициативой запретить использование жилой недвижимости в качестве залога по кредитам и займам, заключаемым между физическими лицами, сообщила "Парламентская газета" 25 марта. Рябоконь разработал поправки в закон "Об ипотеке (залоге недвижимости)", предусматривающие запрет на оформление залога квартир, индивидуальных жилых домов и долей в них по обязательствам заемщика или поручителя, если договор заключается с физическим лицом. Инициатива направлена на защиту граждан, которые из-за долговой нагрузки вынуждены обращаться к частным кредиторам и рискуют лишиться единственного жилья.

Рябоконь отмечает, что выдача ипотечных кредитов и займов под залог недвижимости регулируется и доступна банкам, кредитным кооперативам, а также отдельным микрофинансовым организациям. Однако на практике распространены схемы, при которых под видом частных займов между физлицами фактически оформляется аналог ипотеки, где залогом выступает жилье заемщика. По словам депутата, в случаях, когда граждане не могут взять кредит в банке, они соглашаются на займы от физлиц с высокими процентами.

"Человек надеется, что вовремя вернет долг, но допускает незначительные просрочки, иногда технического характера и даже на финальном этапе погашения долга. Но его тут же берут в оборот: подключают целую группу юристов, подают заявление в суд и забирают квартиру. Вот от таких ситуаций мне бы хотелось защитить наших граждан", - цитирует Рябоконя "Парламентская газета".

Депутат утверждает, что из-за отсутствия контроля за подобными сделками невозможно оценить масштаб проблемы, однако подобных случаев достаточно много. Он считает, что речь может идти о деятельности организованных групп, системно использующих такие схемы.

Мнения об инициативе Рябоконя в Государственной думе разделились. Депутат Михаил Романов, представляющий 211-й округ Петербурга в нижней палате парламента, указал, что полный запрет может затронуть право граждан распоряжаться своим имуществом, закрепленное в Конституции. По мнению Романова, проблему необходимо решать с помощью анализа судебной практики и борьбы с недобросовестными кредиторами, а не через введение ограничений для заемщиков.

Член комитета по государственному строительству и законодательству Александр Тетердинко, представляющий 212-й округ Петербурга в Госдуме, напротив, допустил возможность частичного запрета. Он предложил рассмотреть варианты защиты социально уязвимых групп населения, в том числе запрет на залог единственного жилья при займах у физических лиц, не имеющих права на выдачу ипотечных кредитов.

Рябоконь регулярно выступает с инициативами в сфере жилищной политики. В декабре 2024 года он предложил ввести мораторий на изъятие единственного жилья у ипотечных должников и повысить порог взыскания с 5% до 15% от стоимости недвижимости на фоне роста просрочек в Петербурге. В марте 2025 года Рябоконь предложил ввести механизм государственной ренты для неработающих пенсионеров. Инициатива предполагает, что государство будет погашать ипотечные обязательства пожилых граждан в обмен на переход права собственности на жилье, при этом за человеком сохраняется пожизненное право проживания в квартире.

