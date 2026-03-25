ЗакС проголосовал за удаление свыше ста законопроектов из базы парламента

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 25 марта в первом чтении поддержали проект постановления о снятии с регистрационного учета 114 законопроектов, которые не были рассмотрены за последний год, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Среди проектов документов, которые предлагается снять с учета, есть инициатива, внесенная фракцией "Яблоко" в конце 2022 года, о введении уголовной ответственности за публичные призывы к применению ядерного оружия. Еще есть предложения, внесенные депутатами прошлого созыва. Так, с учета собираются снять законопроект Михаила Амосова об утверждении Дня памяти жертв "Ленинградского дела".

Проект постановления о снятии законопроектов с рассмотрения подготовил депутат от "Единой России" Всеволод Беликов. В пояснительной записке он указал, что такая мера позволит оптимизировать регистрационный учет юридических актов. Всего предлагается снять с учета 82 законопроекта и 32 проекта постановлений о федеральных инициативах. Выступая перед депутатами, Беликов подчеркнул, что готов предоставить время на поправки, если кто-то пожелает сохранить тот или иной законопроект.

