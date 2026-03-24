ЗакС хочет обнулить инициативу о введении Дня памяти жертв "Ленинградского дела"

Петербургский парламент собирается рассмотреть вопрос о снятии с регистрационного учета законопроектов, которые не приняли в течение года с момента внесения или утверждения в первом чтении. Всего – 114 документов. Среди них, например, оказалась инициатива об утверждении Дня памяти жертв "Ленинградского дела".

Законопроект об увековечении памяти участников судебных процессов в конце 40-х годов прошлого века внес летом 2021 года депутат Михаил Амосов. Он предлагал закрепить эту дату на 13 августа. В этот день в 1949 году в кабинете секретаря ЦК ВКП Георгия Маленкова арестовали бывшего первого секретаря Ленинградского обкома Алексея Кузнецова, председателя Ленгорисполкома Петра Лазутина, первого секретаря Ленинградского обкома и горкома ВКП Петра Попкова и председателя Совета министров РСФСР Михиала Родионова. Им вменили планы по созданию партии, которая противопоставлялась действующей власти. По решению суда их расстреляли. Всего по "Ленинградскому делу" проходили более двухсот человек. Все они были реабилитированы в 1954 году.

"Репрессии по "Ленинградскому делу" потрясли его современников и оставили достаточно глубокий след в исторической памяти нашего города. Одним из последствий "Ленинградского дела" стало принижение роли города в жизни страны", – писал Амосов в пояснительной записке к законопроекту.

Отметим, в проекте постановления Заксобрания также предлагается снять с регистрационного учета инициативу депутата Алексея Зинчука о создании рабочей группы по организации деятельности, направленной на увековечение памяти депутата городского парламента Павла Солтана, погибшего в 2016 году в результате ДТП.

