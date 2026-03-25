Депутат Авдеев поздравил коллегу Мельникову с Днем работника культуры

В честь Дня работника культуры депутат Законодательного собрания Юрий Авдеев ("Единая Россия") преподнес букет белых роз своей коллеге и соратнице по партии Анастасии Мельниковой, о чем сообщил в социальных сетях 25 марта. Помимо депутатской деятельности, Мельникова известна как актриса кино и театра.

По признанию Авдеева, он поздравил коллегу "с огромным удовольствием". Судя по фотографиям, Мельникова обрадовалась подарку.

В своем посте депутат также обратился к заслуженным работникам культуры от лица комиссии ЗакСа по образованию, культуре и науке, которую возглавляет. Им он пожелал любви, здоровья, вдохновения и профессиональных успехов.

"Вы делаете нашу жизнь ярче и насыщеннее, дарите радость и положительные эмоции, объединяете людей и сохраняете традиции", — написал Авдеев.

Сама Мельникова в среду также сообщила о том, что поздравила с праздником коллегу — народного артиста России Сергея Паршина. К посту она приложила фотоснимок, на котором стоит рядом с актером. В руках она также держит букет белых роз, однако в этом случае цветы не завернуты в подарочную бумагу.

Мельникова с 1993 года работает в Театре имени В. Ф. Комиссаржевской, а также снимается в кино и сериалах. В частности, широкой публике она известна по роли Анастасии Абдуловой в сериале "Улицы разбитых фонарей". Имеет звание заслуженной артистки России.

День работника культуры ежегодно отмечается в России 25 марта. Праздник существует с 2007 года.

