Новости 25 марта 2026, 18:49

Арест Милюте продлили на три месяца

Арест Милюте продлили на три месяца

Колпинский районный суд на три месяца продлил срок нахождения под стражей депутату Законодательного собрания Олегу Милюте по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщил 25 марта ЗАКС.Ру его адвокат Виктор Ермолаев. В СИЗО парламентарий останется по меньшей мере до 25 июня.

— На три месяца [продлено], — сообщил защитник в беседе с корреспондентом.

По словам Ермолаева, заседание состоялось в понедельник, 23 марта. Информация об этом отсутствует на сайте суда, равно как и иные данные о процессе.

В СИЗО Милюта находится уже девять месяцев, с конца июня 2025 года. Ему вменяют участие в схеме с получением 14,2 млн рублей от гендиректора АО "Автодор" в качестве взятки за помощь с заключением контрактов в Колпинском районе. Кроме депутата в получении взятки также обвиняются бывшая глава района Юлия Логвиненко и экс-глава МА МО "Город Колпино" Дмитрий Кохно. Четвертый фигурант, Олег Лапотко, проходит по делу в качестве предполагаемого посредника.

После ареста Милюты петербургское отделение "Единой России", в которой он состоял, объявило о приостановке членства депутата с момента предъявления ему обвинения. Более подробно об уголовном деле читайте в материале ЗАКС.Ру.

Андрей Казарлыга / Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга


Упоминаемые персоны
Милюта Олег Эдвардович 






Рейтинг  персон ↑


