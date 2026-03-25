Петербурженку оштрафовали по делу о демонстрации запрещенной символики

Ленинский районный суд 25 марта признал Ирину Дедкову виновной в демонстрации запрещенной символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ) и назначил штраф в размере одной тысячи рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. Причиной разбирательства послужила размещенная Дедковой в 2021 году публикация фотографии и текста о политике Алексее Навальном* в социальной сети "ВКонтакте".

Дедкова признала свою вину и заявила, что не имела намерения нарушать закон. По ее словам, она забыла удалить публикацию после внесения Навального* в перечень террористов и экстремистов. Сейчас Дедкова удалила публикацию.

В середине марта в Петроградский районный суд поступило административное дело по статье о демонстрации запрещенной символики в отношении руководителя фракции "Яблоко" в Законодательном собрании Александра Шишлова. Протокол составили из-за репоста интервью в соцсетях Шишлова от 2023 года, в котором косвенно упоминался оппозиционер Навальный*. Позже суд вернул материалы составителям административного протокола в связи с найденными в них процессуальными ошибками.

*Алексей Навальный внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

