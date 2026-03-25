Беглов вручил депутату из Песочного знак "Заслуженный работник культуры Петербурга"

Губернатор Петербурга Александр Беглов 25 марта, в День работника культуры, наградил депутата МО "Поселок Песочный" Елену Жирову почетным знаком "Заслуженный работник культуры Санкт‑Петербурга", сообщили в администрации главы города. Жирова руководит Домом культуры и творчества Курортного района. Церемония награждения состоялась в актовом зале Смольного.

Пресс-служба Дома культуры и творчества Курортного района поздравила Жирову с получением награды в своих социальных сетях. Почетное звание "Заслуженный работник культуры" учреждено постановлением губернатора четыре года назад. Почетный знак вручается гражданам, работающим в сфере культуры, искусства, кинематографа, образования, печати, радио и телевидения, а также внесшим вклад в развитие культурной жизни Петербурга. Получить его могут работники культуры, проработавшие в этой сфере не менее 15 лет и при наличии почетной грамоты от комитета по культуре Петербурга.

Жирова родилась в Ленинграде в 1960 году. Она окончила Ленинградский государственный институт культуры имени Крупской в 1986 году. Жирова последовательно баллотировалась в совет депутатов МО "Поселок Песочный" в 2019 году и 2024 году от партии "Единая Россия". Дом культуры и творчества Курортного района она возглавляет с декабря 2006 года.

