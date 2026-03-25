Алексей Макаров подал документы на праймериз по 20-му округу

Депутат Заксобрания Петербурга Алексей Макаров 25 марта подал документы для участия в праймериз "Единой России". Он собирается баллотироваться по 20-му одномандатному избирательному округу, который сейчас представляет в городском парламенте. На выборы Макаров пойдет, судя по сообщению на сайте партии, с "зеленой" повесткой. В Заксобрании он возглавляет профильную комиссию по экологии.

"Должен сказать, что город у нас очень активно занимается "зеленой повесткой". Совместно с Ленинградской областью мы формируем зеленый лесопарковый пояс вокруг нашего города. На особо охраняемых природных территориях образуются экотропы, где горожане могут и отдыхать, и знакомиться с природой", – приводят слова Макарова в пресс-службе ЕР.

Макаров избирался в городской парламент в 2016 и 2021 годах. Оба раза он баллотировался от 20-го округа, расположенного на территории Московского района.

Прием заявок на праймериз "Единой России" продлится до конца апреля. Предполагается, что с помощью внутрипартийного голосования партия определит своих представителей на сентябрьских выборах.

В сентябре 2026 года в Петербурге будут избирать депутатов Заксобрания и Государственной думы. Также выборы пройдут в МО "Автово" и двух муниципальных образованиях, где появились свободные места в советах.

