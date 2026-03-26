СК задержал петербургского адвоката по делу об обналичивании 244 млн рублей

Следственный комитет по Петербургу возбудил уголовное дело в отношении 39-летнего адвоката и 41-летнего мужчины, сообщили в пресс-службе ведомства. Их подозревают в создании преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) и участии в незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ). По данным следствия, задержанные обналичили 244 млн рублей. Также они перевели на зарубежные счета более 292 млн рублей.

Правоохранители полагают, что фигуранты дела с декабря 2024 по март 2026 года получали деньги от подконтрольных организаций, которые хотели скрыть свой реальный доход. Основания платежей следователи считают фиктивными.

"Общий объем средств, полученных фигурантами, составил более 244 миллионов рублей. В дальнейшем подозреваемые обеспечили их перевод из безналичной формы в наличную, получив свой процент от операций, а также валютные операции по переводу наличных денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов на общую сумму более 294 миллионов рублей", - заявили в пресс-службе ведомства.

Следователи провели обыски в местах жительства подозреваемых. Правоохранители устанавливают обстоятельства преступлений и выявляют иные эпизоды преступной деятельности.

По статье о создании преступного сообщества предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до двадцати лет. Также за совершение незаконной банковской деятельности могут наказать лишением свободы на срок до семи лет.

