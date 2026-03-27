Высоцкий пойдет на праймериз "Единой России" по 9-му округу

Депутат Законодательного собрания Игорь Высоцкий подал документы для участия в праймериз "Единой России", рассказали в пресс-службе партии 27 марта. Парламентарий хочет побороться за место в ЗакСе по 9-му одномандатному округу, от которого он был избран ранее.

Говоря о работе в нынешнем созыве, Высоцкий вспомнил о возвращении начальной военной подготовки в школы. Инициативу представила профильная комиссия по делам ветеранов, которую возглавляет депутат. Идею поддержали на федеральном уровне. Также он рассказал о благоустройстве округа.

"Если раньше девятый округ — правый берег — называли "смешной Веселый поселок", то сейчас гордо говорят "правый берег Невского района". Удалось благоустроить парк Боевого Братства благодаря помощи губернатора, осветить парк Строителей, зажечь Вечный огонь на мемориальном комплексе "Журавли". Работы еще, конечно, много. И если коллеги, как и раньше, меня поддержат, однопартийцы, то всё это выполнимо", — заявил депутат.

Высоцкий впервые был избран в ЗакС в 1994 году, он заседал во всех созывах, кроме второго. Комиссией по делам ветеранов он бессменно руководит начиная с третьего созыва. В 1979-1981 годах он участвовал в Афганской войне, был тяжело ранен. Возглавляет петербургское отделение всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое Братство".

Прием документов на партийные выборы "Единая Россия" начала 11 марта. Помимо Высоцкого, за это время желание участвовать в процедуре выразили 11 действующих депутатов. Посмотреть, где именно собираются баллотироваться парламентарии, можно на интерактивной карте ЗАКС.Ру.

Андрей Казарлыга / Фото: "Единая Россия"