Путин поддержал идею добровольных взносов бизнеса государству

Президент Владимир Путин 26 марта на закрытой встрече после пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) поддержал идею одного из бизнесменов о добровольных взносах предприятий в пользу государства, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам.

Пресс-секретарь отметил, что предприниматель предложил направить значительную сумму средств на государственные нужды, подчеркнув, что это его "семейное решение". Президент лишь поддержал идею и не выступал с аналогичными заявлениями и не обращался к бизнесу с подобными просьбами, заявил Песков.

"Это один из участников аргументировал тем, что подавляющее большинство участников встречи начинали свой бизнес в 90-х годах, в основном это начало было так или иначе связано с государством. Поэтому сейчас многие считают своим долгом сделать такие взносы <...> Это была его инициатива абсолютно", - цитирует Пескова "Интерфакс".

Представитель Кремля отдельно отметил, что информация из СМИ о том, что инициатива принадлежит главе "Роснефти" Игорю Сечину, является недостоверной. Пресс-секретарь добавил, что детали мероприятия и личность предпринимателя, озвучившего свое предложение на закрытой встрече с главой государства, раскрывать не собираются.

Екатерина Гусева / Фото: Кремль