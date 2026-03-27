Новости 27 марта 2026, 18:52

ВС рассмотрит иск о признании "Мемориала"* экстремистской организацией

фото ЗакС политика ВС рассмотрит иск о признании "Мемориала"* экстремистской организацией

Верховный суд принял к рассмотрению иск о признании экстремистской организацией  и запрете в России Международного общественного движения "Мемориал"*, сообщила 27 марта пресс-служба суда высшей инстанции. Рассмотрение дела пройдет в закрытом режиме.

"ВС России принял к производству в качестве суда первой инстанции заявление о признании Международного общественного движения "Мемориал"* экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории Российской Федерации", — говорится в опубликованном сообщении.

О дате заседания в пресс-службе ВС ничего не сообщили.

"Международный Мемориал"* был создан в 1992 году в Москве для изучения политических репрессий в СССР. Организация была внесена в реестр иностранных агентов в 2016 году, в конце 2021 года ВС постановил ее ликвидировать за нарушения законодательства об иноагентах.

*Минюст внес "Международный Мемориал" в реестр иноагентов; организация ликвидирована Верховным судом в декабре 2021 года

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру


