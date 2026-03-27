Новости 27 марта 2026, 19:04

ЗакС объявил благодарность экс-депутату Госдумы Сергею Вострецову

Депутаты Законодательного собрания Петербурга проголосовали за объявление благодарности бывшему депутату Государственной думы Сергею Вострецову, который сегодня возглавляет Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ. Решение принято на пленарном заседании 25 марта. 

В документе отмечается, что Вострецов удостоен поощрения за выдающиеся личные заслуги в развитии профессионального движения, а также в связи с 50-летием. Юбилей экс-парламентарий отметит 4 апреля. 

Сергей Вострецов с 2014 по 2021 год был депутатом Государственной думы. Состоял во фракции "Единая Россия". В прошлом неоднократно баллотировался в депутаты Законодательного собрания. В 2021 году пытался переизбраться в нижнюю палату парламента, однако проиграл на праймериз "Единой России".

Константин Леньков


